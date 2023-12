Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’esordio assoluto di Mannini e il gol di Pisilli in Europa League, a distanza di giorni, restano i temi più caldi a Trigoria, sponda vivaio. Lo confermano le parole di Federico Guidi alla vigilia di Genoa-Roma Primavera: “A Pisilli ho mandato un messaggio a fine partita. Nelle sue lacrime c’era il raggiungimento di un sogno, c’era il coronamento di tanti sacrifici che hanno avuto un senso. Siamo nella direzione giusta. Queste sono le vittorie più grandi. Avere una società che crede nel settore giovanile e un allenatore come Mourinho che tiene aperte le porte della prima squadra è per noi fonte di motivazione”. Ma oggi è un altro giorno. E la baby Roma gioca in trasferta in Liguria (ore 14 in diretta su Sportitalia) senza Pagano, Pisilli, Cherubini e Joao Costa, chiamati da Mourinho in prima squadra. Dovrebbero esserci invece Mannini.