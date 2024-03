Guidi a caccia del riscatto dopo il ko in coppa

Corriere dello Sport – Missione vendetta. Con una partita in fotocopia con quella dei grandi. Infatti, anche nel campionato Primavera va in scena Fiorentina-Roma. Al Viola Park l’appuntamento è fissato alle ore 11 con diretta tv su Sportitalia. Un incrocio pericoloso, tra l’altro già vissuto di recente nella semifinale di coppa Italia, che ha sorriso alla squadra allenata dall’ex Galloppa. La baby Roma ha messo da parte il periodo no e vuole continuare la corsa sull’Inter capolista per restare da sola al secondo posto. Oltre a Pagano, Pisilli, Joao Costa e Cherubini, non si può escludere la conferma di Alessio al centro de tridente.