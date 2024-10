Corriere dello Sport (F. Gensini) – Con il fiato sospeso, Palladino, società, squadra e tifosi viola, per sapere quanto Albert Gudmundsson dovrà stare fermo a causa dell’infortunio rimediato domenica pomeriggio a Lecce: gli esami per stabilirlo si attendevano ieri, ma in tarda serata il club viola ha fatto sapere che il tutto è stato spostato a mercoledì, cioè domani, con ogni probabilità per via dell’edema che interessa la parte. Brutto segnale? Procedura standard? Lo sapremo solo domani insieme ai giorni e alle partite di stop per l’ex Genoa.

Discorso differente per Kean, nonostante la distorsione alla caviglia sinistra, l’ultimo quarto d’ora del primo tempo giocato vistosamente claudicante e sofferente e poi il cambio. La buona notizia nel suo caso è che ieri non ha fatto accertamenti e non ne sono previsti nei prossimi giorni: questo per dire che la distorsione rimane, e va monitorata. Kean ovviamente non giocherà in Conference League. Proseguirà le terapie e allenamenti specifici al Viola Park per provare a recuperare per la partita di domenica sera contro la Roma.

Foto: [Simone Arveda] via [Getty Images]