Gualtieri: “Spero che vedremo la posa dell’ultima pietra per gli Stadi di Roma e Lazio entro questa consiliatura”

Roberto Gualtieri, neo Sindaco di Roma, è stato intervistato da Repubblica ed ha parlato anche degli Stadi di Roma e Lazio. Queste le sue parole:

“Spero che vedremo la posa dell’ultima pietra per entrambi, non solo della prima, entro questa consiliatura. Sulle location non voglio fare fantaurbanistica. Il Flaminio è stato evocato dal presidente Lotito ed era stata una delle proposte dell’ex sindaco Walter Veltroni. Ci sono alcune complessità. Le esamineremo con serietà se la Lazio confermerà il suo interesse“.