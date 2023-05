Gualtieri festeggia la qualificazione in finale di Europa League: “Un’altra serata eroica. Grazie Roma!” – FOTO

Roma è in festa. La Roma è in festa. Non può che non essere nello stesso stato il sindaco. Il primo cittadino capitolino, Roberto Gualtieri, ha pubblicato un tweet di celebrazione dopo lo storico risultato della squadra di Mourinho: “Grinta, cuore, coraggio, sofferenza. Un’altra serata eroica, un’altra finale europea conquistata, la seconda consecutiva. Grazie Roma!“, le parole di Gualtieri.

Dopo l’1-0 dell’andata ottenuto all’Olimpico – dove lo stesso sindaco era presente – con il gol di Bove, la Roma ha sfoderato una prestazione di grande compattezza. Dalla BayArena i giallorossi sono usciti con il risultato di 0-0, il minimo che serviva per prenotare il volo direzione Budapest. A contendere l’Europa League ci sarà il Sivigilia di Monchi: gli andalusi hanno eliminato la Juve (1-1 all’andata, 2-1 dopo i supplementari oggi).