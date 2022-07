Gualtieri: “Abbiamo verificato con attenzione l’inesistenza di problemi che impediscano la realizzazione dello stadio a Pietralata”

Nella giornata di ieri Roma Capitale e AS Roma hanno presentato una nota congiunta riguardante la volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata. Questo il commento, da Parigi, del sindaco Gualtieri, riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Abbiamo lavorato con grande intensità e grande riservatezza, la nostra politica è stata ‘prima i fatti, poi gli annunci’. Ora aspettiamo che la Roma presenti il suo progetto, che noi valuteremo. Abbiamo verificato con attenzione l’inesistenza di controindicazioni o problemi che impediscano la realizzazione di uno stadio a Pietralata, perciò è possibile procedere sulla base della legge Stadi. Siamo contenti di aver lavorato molto bene in questi mesi. Con la società gli scambi sono stati continui. Ora spetta a loro presentare un progetto, noi siamo un interlocutore per esaminare tutti gli aspetti legali, ma per il resto questo è un investimento della società. Il profilo e il perimetro sarà quello di uno stadio, non di altre tipologie di edificazione. Come abbiamo spiegato ufficialmente, si tratta di un volano per la riqualificazione sostenibile senza aggravi urbanistici”.