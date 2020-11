Gravina: “Nessun rischio di stop al campionato”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato a margine di un’iniziativa di solidarietà all’ospedale CORE (Centro Oncologico ed ematologico di Reggio Emilia). Di seguito, le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA.

Sulla Serie A 2020-21.

Non c’è alcun rischio di stop per il campionato in corso.

Sulle difficoltà economiche dei club.

Ci sono proprietà e club che stanno facendo grandi sacrifici. Solo alcuni club, una percentuale inferiore a quella che si può immaginare, hanno chiesto il rinvio del pagamento degli stipendi al 1 dicembre. Si prospettano momenti di difficoltà, ma anche di idee e progetti che possono offrire soluzioni a momenti duri.

Calendario troppo fitto di gare?

Posso dire che dopo questo weekend concederemo un momento di tregua ai nazionali, visto che non giocheremo fino a marzo. Credo anche che se la Nazionale rappresenta un patrimonio di questo Paese, in grado di testimoniare speranza, non dovremmo spegnerla. Anzi, dobbiamo alimentarla facendo in modo magari di conciliare gli impegni anche attraverso alcune piccole modifiche di forma laddove possa essere necessaria.