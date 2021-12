Gravina: “Il protocollo ha sempre funzionato. Abbiamo il problema dell’Asl e possiamo fare poco”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in conferenza stampa citando la partita Udinese-Salernitana bloccata dall’Asl della Campania. Queste le sue parole:

“Il protocollo è noto, ha sempre funzionato. Abbiamo il problema dell’Asl. Lì possiamo fare poco. Oggi intervengono in maniera abbastanza diffusa. C’è un problema che a livello di legislazione nazionale c’è l’autonomia delle singole regioni e delle singole Asl per adottare provvedimenti che sono inconfutabili. Ho un solo interlocutore oggi che è il Ministro Speranza. Stiamo provando comunque ad avviare una discussione amichevole con le autorità sanitarie ma è un lavoro immane. È auspicabile un tavolo di confronto collegiale. C’è questa esplosione di contagi che sta colpendo diversi calciatori che hanno fatto la seconda dose. Fortunatamente i no vax da noi non hanno grande spazio. Speriamo in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia“.