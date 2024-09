Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Tecnica, velocità, potenziamento muscolare, focus su tutti. Il primo giorno di Ivan Juric a Trigoria ha confermato quanto si conosce già sul conto dell’allenatore croato. Ieri il nuovo tecnico, arringando la squadra, ha ribadito i suoi concetti chiave, guidando una seduta che tra campo e palestra è durata un’ora e mezza. Poi il tecnico ha riunito a cena la squadra a Trigoria per cominciare a instaurare un rapporto con i giocatori. A partire da Hummels e Hermoso, che saranno in alternanza i leader centrali della sua difesa a tre. Per proseguire con Manu Koné, il tuttofare di centrocampo ideale per il gioco di tecnica e muscoli dell’allenatore. Che sulla trequarti, invece, dovrebbe puntare già da domenica su Dybala e Pellegrini. Proprio il capitano ieri si è allenato a parte, ma dovrebbe farcela per domenica. Resta in dubbio Le Fée, mentre solo alla vigilia Juric deciderà chi far giocare da play in mezzo tra Cristante e Paredes.