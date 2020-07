Alessandro Florenzi sembra abbia trovato a Valencia le giuste motivazioni per dare il suo meglio che aveva perso negli ultimi mesi nella Capitale. Ieri in allenamento, durante una sessione di tiri dalla distanza, l’ex Crotone ha segnato un gol meraviglioso da fuori area. Una rete così bella che ha deciso di postarla su Instagram. Pronto il commento ironico di Totti: “Senza tecnica“. Ma anche di alcuni giocatori della Roma come Zaniolo: “Mamma mia” e Pellegrini: “Che giocatore”.