Stasera l’incontro tra Sarri e Lotito. Gotti, Pirlo e Pereira le alternative

Il Tempo – Il Sarri day è arrivato. È previsto per stasera l’incontro tra l’allenatore e la Lazio. Si tirano le somme di una trattativa messa in piedi venerdì scorso e che è alle battute finali. Lo scontro tra titani: da una parte il verace Claudio, dall’altra il sanguigno Maurizio. Sul tavolo ci saranno da sviscerare numerosi temi. Il primo, forse quello meno importante, riguarda l’aspetto economico. Il resto riguarda staff e rosa. Il mister toscano è abituato a lavorare con un team abbastanza affiatato che vuole portare sulle rive del Tevere e con cui la società deve trovare un accordo. Intanto la società si è cautelata, c’è più di un piano B. Il primo è quello che porta a Luca Gotti. In cerca di panchina anche Pirlo, non può permettersi di restare a spasso. Nella serata di martedì c’è stato un lungo colloquio con Vitor Pereira, reduce da due anni in Cina.