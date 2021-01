Gli auguri della Roma a Santon – VIDEO

Giornata di festa in casa Roma. Nella giornata di oggi compie infatti gli anni Davide Santon. L’esterno giallorosso spegne 30 candeline. L’ex Inter, inoltre, festeggia il compleanno come meglio non poteva. Pochi giorni fa, infatti, insieme alla moglie, Chloe Sanderson, ha annunciato di aspettare il secondo bambino. Per festeggiarlo, la Roma ha pubblicato su Twitter un video augurandogli buon compleanno.

Ma non è finita qui. Potrebbe esserci infatti anche un altro regalo in vista. Data l’indisponibilità di Riccardo Calafiori (affaticamento muscolare) per la gara di domani (ore 15) contro la Samdporia, Paulo Fonseca potrebbe decidere di affidarsi proprio a Santon, seppur probabilmente solamente a gara in corso.