Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Ibanez

Il Giudice Sportivo ha reso note, tramite un comunicato sul sito della Lega Serie A, le decisioni prese in merito alla 32esima giornata di campionato. Per la Roma, dopo il pari maturato contro l’Atalanta, squalifica per una giornata effettiva di gara per Roger Ibanez, dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata nelle ultime battute finali.

Il calciatore giallorosso salterà la prossima partita contro il Cagliari, in programma domenica 25 alle ore 18. In difesa però, molto probabilmente, tornerà Chris Smalling che oggi ha svolto la seduta in gruppo.