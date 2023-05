Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni prese in merito alla 36ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma: terzo cartellino giallo in campionato per Nicola Zalewski ed un turno di squalifica a Giovanni Cerra, assistente tecnico di Mourinho.

“per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”.