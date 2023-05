Giudice sportivo, un turno a Celik. Mourinho e Dybala in diffida

Comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di Serie A. Un turno di squalifica a Celik, espulso per doppia ammonizione del corso dei minuti finali di Monza-Roma. Ottava sanzione per Cristante, quarta per Dybala che entra in diffida, terza per Pellegrini. Entra in diffida anche Mourinho, che ieri ha ricevuto la quarta ammonizione. È inoltre arrivata una multa da 5000 euro alla Roma “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto”.