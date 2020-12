Il Giudice sportivo della Serie A ha deciso, esaminando le gare dell’ultimo turno. Terza sanzione per Bryan Cristante e seconda per Roger Ibanez, entrambi ammoniti col Napoli. Per quanto riguarda Morata, l’attaccante della Juventus ha subito una squalifica di due turni “per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa indirizzata al medesimo”.