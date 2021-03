Giudice Sportivo, squalificato per una giornata Bruno Peres. Ammenda di 1.500 euro per Pellegrini

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni dopo la giornata di Serie A. Come previsto, per la Roma, è scattata la squalifica per Bruno Peres che non ci sarà contro il Napoli. Non è finita qui perchè per Lorenzo Pellegrini, ammonito per l’ottava volta in questo campionato, è arrivata anche un’ammenda di 1.500 euro essendo il capitano della squadra. Seconda sanzione in stagione per Edin Dzeko. Rimangono in diffida Ibanez, Cristante, Veretout e Villar. Tranne il francese domenica dovrebbero giocare tutti dal primo mimuto.