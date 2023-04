Con a conclusione della 30esima giornata arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Sesto provvedimento per Gianluca Mancini, ammonito al minuto 67 della sfida con l’Udinese, in occasione dell’episodio del rigore parato da Rui Patricio. Squalifica di una giornata per il preparatore atletico della Roma, dopo aver contestato l’arbitro durante il primo tempo della partita di domenica sera.