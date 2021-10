Giudice Sportivo, prima sanzione per Mancini e Zaniolo. Resta in diffida Cristante

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentate dell’Aia Carlo Morettti, ha reso note le decisioni assunte dopo la 7ª giornata di campionato. Per quanto concerne la Roma scatta la prima sanzione per Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo, entrambi ammoniti nel corso del match con l’Empoli. Resta in diffida Bryan Cristante.

Stangata per la Lazio: due turni di squalifica ad Acerbi per “Proteste nei confronti degli ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31esimo del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi”. L’episodio sta già creando alcune polemiche dopo quanto avvenuto la scorsa settimana con Nicolò Zaniolo (“solo” multato per il gesto).

legaseriea.it