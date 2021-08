Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni relative alla seconda giornata di Serie A. Un turno di squalifica è stato inflitto al giocatore dello Spezia, Kelvin Amian Adou, espulso nel match contro la Lazio all’Olimpico valido per la seconda giornata di campionato. E’ questo l’unico calciatore fermato dopo lo scorso turno di Serie A. Per la Roma prime sanzioni per Mkhitaryan e Carles Perez.

