Giudice Sportivo, Kolarov e Florenzi in diffida. Ammenda per il capitano della Roma per proteste nei confronti degli ufficiali di gara

Il Giudice Sportivo rende note le sue decisioni relative alla diciottesima giornata di campionato tramite un comunicato sul sito della Lega Serie A. Per quanto riguarda la Roma, gli interessati in totale sono sei. Gianluca Mancini e Alessandro Florenzi trovano rispettivamente la sesta e quarta ammonizione per “proteste nei confronti degli ufficiali di gara”. In particolare il numero 24 capitolino, oltre ad entrare in diffida, riceve un ammenda di 1500 euro per il suo ruolo di capitano. Anche Kolarov entra in diffida, avendo ricevuto la quarta ammonizione. Coinvolti poi anche Diawara (terza ammonizione), Veretout (seconda ammonizione) e l’allenatore Fonseca (prima sanzione).

