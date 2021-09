Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla sesta giornata di campionato, relative a Lazio-Roma. Oltre all’ammenda di 10.000 euro per Nicolò Zaniolo, entra in diffida Bryan Cristante (quarta sanzione). Seconda sanzione per Jordan Veretout, prima per Rui Patricio, Matías Viña e José Mourinho.