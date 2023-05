Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo l’ultima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma l’unico calciatore sanzionato nell’ultimo turno è stato Mady Camara, alla terza sanzione in campionato. Al club invece una multa di 3000 euro per “avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed tre fumogeni”.