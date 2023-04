Giudice Sportivo, 8mila euro di multa per i cori contro Stankovic. Un turno con sospensiva per la Lazio

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 28esima giornata di Serie A. La società giallorossa ha ricevuto una sanzione di 8mila euro per i cori della Curva Sud contro Stankovic. La sanzione è stata attenuata per il gesto del Mister Mourinho di far cessare i cori, che di fatto non sono più stati ripetuti. Situazione diversa in casa biancoceleste dove è stata disposta la chiusura della curva nord con sospensiva per un anno. I provvedimenti per la Lazio sono stati presi per “cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa” reiterati nel tempo, in particolar modo dal derby nel girone di andata.