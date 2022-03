Giovinazzi in visita a Trigoria: foto e abbracci con i giocatori

Dopo la doppia trasferta, di Arnhem e Udine, la Roma è finalmente tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi giovedì dovranno disputare la gara di ritorno di Conference League valida per gli accessi ai quarti di finale. Otto gare consecutive senza sconfitta e quest’oggi anche una piacevole sorpresa per i ragazzi di Mourinho.

Antonio Giovinazzi, unico italiano in Formula E, ex Alfa Romeo Racing adesso in forza al team Dragon Penske, sarà protagonista del prossimo Eprix di Roma in due tappe, il 9 e 10 aprile prossimi, sul circuito dell’Eur. Tifoso giallorosso, il 28enne ha fatto una visita al centro sportivo della Roma e sono state numerose le foto scattate con i giocatori. Inoltre Lorenzo Pellegrini gli ha regalato la maglia autografata.