Giovedì il Bodo: dentro le riserve col tempo da lupi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Operazione artico. La Roma non chiude la valigia. Già domani pomeriggio, dopo la rifinitura a Trigoria, partirà per la Norvegia, dove giovedì affronterà il Bodo/Glimt nella partita del girone di Conference League.

La trasferta è piuttosto scomoda sia per la distanza (Bodo è sopra al circolo polare artico, il volo durerà quasi quattro ore), sia per le condizioni meteo: la temperatura prevista per l’orario della partita è intorno allo zero con possibili nevicate. Lo sbalzo termico rispetto all’ottobrata romana sarà quindi di circa 20 gradi.

Anche per questo Mourinho lascerà a casa molti titolari. Resteranno a Roma di sicuro Zaniolo e Karsdorp, che non stanno bene, ma ancora anche altri titolari. Davanti a Rui Patricio, Ibanez a destra e Calafiori a sinistra con Mancini e Kumbulla nel mezzo. La diga di centrocampo sarà composta da Darboe e forse Villar, che rispetto a Diawara ha caratteristiche più compatibili con l’altro mediano.

In attacco il tridente di trequartisti impermiato su Lorenzo Pellegrini, vedrà protagonisti Carles Perez ed El Shaarawy. Il centravanti sarà Shomurodov, ma occhio a Mayoral che potrebbe trovare spazio nel corso della partita.