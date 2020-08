Giovedì esami per il gruppo di Fonseca

Il Messaggero (U. Trani) – Meno di tre settimane dopo la fine della stagione, la Roma riparte a Trigoria. La squadra di Paulo Fonseca si ritroverà giovedì 27 agosto al Fulvio Bernardini, per il primo giro di tamponi (il protocollo ne prevede uno ogni 4 giorni). Il giorno dopo si scenderà in campo per il primo allenamento della stagione 2020/21, ma già dal 29 il gruppo si dimezzerà, visto che molti romanisti dovranno raggiungere i ritiri delle proprie nazionali, dove resteranno per un paio di settimane, in vista degli impegni della Nations League (3-5 settembre e 6-8 le prime due giornate).