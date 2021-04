Giovanili: sono tutti in scadenza, ma non Cesaretti

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Novità in vista nel settore giovanile. Ci sono molti contratti in scadenza, compreso quello di Morgan De Sanctis che con la qualifica di direttore sportivo è il principale collaboratore di Tiago Pinto. Il suo rinnovo non è un problema, nonostante l’offerta della Ternana che sta tornando in B. Tutti i contratti degli allenatori delle giovanili sono in scadenza. Uno dei pochi nomi non in scadenza è quello di Alessandro Cesaretti, preparatore dei portieri della Primavera. Rappresenta così un eccezione così come Bruno Conti, che è tornato ad occuparsi di giovani e ha il contratto in scadenza 2022.