Giordano: “Viola provò a portarmi alla Roma. Fonseca? Non capisco questo accanimento”

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. L’ex attaccante di Napoli e Lazio, tra le altre, si è soffermato anche sul momento della Roma, su Paulo Fonseca e ha poi rivelato un aneddoto su Dino Viola, di cui oggi ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa. Di seguito le sue parole.

Sulla Roma: “Anche se la Roma dovesse arrivare quarta ci sarebbero dei dubbi sulla guida tecnica, io non ne vedo il problema. Fonseca ha sbagliato solo il derby, è nel trand della scorsa stagione. La Roma è quarta, ha pagato una situazione di Dzeko incerta derivante dal mercato, non capisco come possa essere messo in croce. In campo nel derby ci vanno i giocatori, hanno dei limiti con le grandi squadre. Puoi anche perdere, ma non in quel modo. La Roma con le grandi squadre da un anno fa fatica a vincere. Lo scorso anno sono arrivati quinti, forse è sbagliato il modo di perdere, ma c’è un eccessivo accanimento su questo allenatore“.

Su Fonseca: “Se l’anno prossimo arriva un altro allenatore non sarebbe una bocciatura se dovesse arrivare quarto. In quel modo sarebbe qualcun altro a doversi interrogare, dipende dall’obiettivo che aveva ad inizio stagione la Roma. Credo che in molti avrebbero messo la firma a inizio stagione“.

Su Dino Viola: “Ho tanti bei ricordi, mi ha accolto nella sua famiglia nel momento più buio della mia vita, ma non per secondi fine. Ha accolto me e Lionello vedendo due ragazzi in difficoltà e lo ringrazierò per tutta la vita. C’è stata la possibilità di andare lì alla Roma per lui, ma ho sempre spiegato al presidente che era una cosa impossibile per rispetto dei tifosi della Lazio“.