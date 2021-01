Gioia Veretout: “Iniziamo il 2021 vincendo di squadra” – FOTO

Nuovo anno, vecchie abitudini. La Roma aveva chiuso il 2020 con una vittoria (3-2 contro il Cagliari) ed inizia il nuovo sulle stesse note. Ai giallorossi basta la rete di Edin Dzeko per liquidare la Sampdoria di Claudio Ranieri. La formazione di Paulo Fonseca certifica così il terzo posto.

Un successo di fondamentale importanza, come sottolineato da Jordan Veretout. Tramite un post su Twitter, il centrocampista francese ha così esultato: “Iniziamo il 2021 come avevamo chiuso il 2020. Vincendo. Di squadra. Oggi come ieri. Daje“.