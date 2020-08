Gioca una squadra di ragazzi: Zaniolo titolare

Corriere dello Sport (R. Maida) – Più che un’amichevole, è un test match che chiude il cerchio. Un girone dopo l’infortunio di Roma-Juventus, quasi simbolicamente, Nicolò Zaniolo torna titolare in Juventus-Roma. Tra le tante riserve che affolleranno la partita allo Stadium, dove la Roma ha sempre perso, è lui la principale attrazione della serata. Fonseca ne ha gestito con cura il recupero, senza fretta, con l’idea di averlo in buone condizioni in tempo per l’Europa League. E adesso, dopo sette spezzoni di partita per un totale di 153 minuti e 2 gol segnati, Zaniolo giocherà dall’inizio, come l’allenatore aveva annunciato già dopo la vittoria contro il Torino.