Gazzetta dello Sport (G. Spigno) – Per il Genoa è stata una sosta nazionali non particolarmente fortunata. Dopo la pausa il Grifone si ritrova a dover capire chi sarà in grado di recuperare in tempo per la partita con la Roma. Koni De Winter è l’ultimo nome aggiunto alla lista degli indisponibili: il belga è rientrato con un affaticamento all’adduttore e un suo impiego contro la squadra di Daniele De Rossi è difficile. Un infortunio simile lo ha accusato anche Messias, che vista una scarsa abbondanza là davanti impone una precauzione maggiore per non peggiorare le sue condizioni.

Dall’infermeria, però, non arrivano solo notizie negative. A breve è previsto il rientro dell’esperto Mattia Bani, uscito malconcio nella trasferta contro il Monza. Anche l’esterno Alessandro Zanoli, già costretto a saltare la partita contro il Verona, è vicino al recupero totale.