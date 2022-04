Giampaolo: “Sfidiamo la Roma nel momento migliore”

Il Tempo – Giampaolo non si fida dei giallorossi. “Da diverse giornate la Roma ha trovato la quadra. La affronteremo – sottolinea il tecnico della Samp – nel loro momento migliore: sappiamo che troveremo di fronte un avversario molto forte”.

Sicure le assenze di Gabbiadini e Damsgaard, da valutare invece Ekdal non è al meglio per un problema muscolare. Tra i candidati per prenderne il posto c’è Rincon ma Giampaolo sta pensando anche a Vieira in un centrocampo a tre composto anche da Candreva e Thorsby.