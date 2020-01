Giallorossi senza Dzeko. C’è Kalinic

Per il quarto di finale di Coppa Italia in casa della Juventus, Fonseca ritrova Florenzi e Kolarov. Il tecnico portoghese, che a Marassi aveva fatto a meno dei due esterni squalificati, può contare sui suoi terzini titolari in uno dei match più importanti della stagione. Torna tra i convocati anche Fazio mentre in attacco – considerata l’assenza dello squalificato Dzeko che si aggiunge ai sette indisponibili – l’allenatore ha convocato il classe 2001 Felipe Estrella dalla Primavera di De Rossi. Oltre a Florenzi e Kolarov l’altra novità sarà Kalinic che – dopo la prestazione positiva della scorsa settimana a Parma – guiderà nuovamente il reparto offensivo giallorosso. Lo riporta Il Tempo.