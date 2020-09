Giallorossi da paura. Zero mercato e squadra a pezzi

La Repubblica (F.Ferrazza) – Prove generali di campionato a Cagliari. Prove che lasciano l’amaro in bocca. Ad una settimana dalla prima stagionale a Verona, la Roma si presenta in maniera disastrosa nel primo tempo e riprendendosi un po’ nella ripresa. Ma l’ultima amichevole estiva dà la sensazione di una rosa ridotta ai minimi termini. Oltre all’infortunato Zaniolo, ancora fuori l’unico arrivato, Pedro, senza Smalling. Ceduto poi Kolarov all’Inter e Florenzi al Psg, con Bruno Peres in quarantena per la positività al Covid, viene riciclato l’esubero Karsdorp, fino a qualche giorno fa con le valigie pronte e fuori da ogni rotazione. Dopo una partenza con la difesa a tre, Fonseca presto si rifugia nel 4-2-3-1 a lui più caro, rispolverando Under a destra, che segna la prima rete romanista, e togliendo Cristante. Sempre più involuto Pau Lopez. Inutile dare un’occhiata alla panchina, lo sconforto rischierebbe di sommergere del tutto la chiusura del pre-campionato romanista. Nel frattempo è Fonseca, a fine partita, a rassicurare tutti: “Ma la squadra non è quella definitiva, alcuni partiranno, altri arriveranno. Ho parlato con il presidente, è importante averlo vicino, e con Fienga. Stiamo lavorando per migliorare.”