Giallorosse sconfitte contro l’Empoli

Corriere della Sera (M.Calabresi) – Dopo il pareggio di Sassuolo e la vittoria contro la Pink Bari, alla terza giornata è arrivata la sconfitta: a Empoli, la Roma femminile è stata punita nel secondo tempo da due calci di rigore, dopo averne reclamato uno nei primi 45′, in cui la squadra di Betty Bavagnoli aveva colpito un palo con Bonfantini e giocato meglio delle avversarie. Il fallo in area di Pettenuzzo su Cinotti che ha permesso a Prugna di trasformare il primo dei due rigore ha spezzato in due la partita, con la Roma che è andata vicina al pari soltanto con Serturini. Nel finale, Bavagnoli ha giocato il tutto per tutto, inserendo Corelli e Landa per dare più peso all’attacco, ma nei minuti di recupero è arrivato anche il raddoppio delle toscane, ancora dagli 11 metri, con Glionna: rigore concesso per fallo di mano sulla linea del capitano Bartoli, anche espulsa nell’occasione. “Dobbiamo fare un bagno di umiltà e capire che in Serie A bisogna giocare in un certo modo ed essere efficaci. Mi assumo le responsabilità ma c’è tanto da fare, contro una squadra che ha dimostrato concretezza“, le parole dell’allenatrice. Ora la sosta, con la Serie A che tornerà il 4 ottobre.