Il Tempo (A. D. P.) – La Roma non va oltre il pari col Sassuolo: finisce 1-1 al Ricci. Accade tutto nel primo tempo: alla rete di Prugna ha risposto Giugliano dal dischetto. Le capitoline avevano l’occasione per scalare ulteriormente la classifica visto il pari della Fiorentina con il Milan, ma arrivano alla sosta quarte.

«Più di 20 conclusioni a 2, possesso palla superiore, tante occasioni dentro l’area e alcune addirittura a porta vuota: la partita non può finire» così il commento di mister Spugna «è lo specchio della stagione, sbagliamo gol facili e al primo tiro in porta ci fanno gli eurogol». Dopo aver disputato 7 gare in 21 giorni ora arriva la pausa che servirà alle romaniste per recuperare energie e anche le calciatrici ferme ai box.

Foto: [ Valerio Pennicino] via [Getty Images]