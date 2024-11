Ghisolfi: “Per fare risultato serve mentalità, è la cosa più importante”

Florent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Napoli–Roma. Il direttore sportivo romanista ha parlato soprattutto dell’importanza di essere compatti, come richiesto da Claudio Ranieri.

GHISOLFI A DAZN

Prima cosa che volete vedere è l’atteggiamento?



Si assolutamente, per fare risultato serve mentalità e determinazione. Mister Ranieri ha chiesto compattezza e di aiutarsi, dobbiamo essere squadra.



Quale caratteristica della squadra non abbiamo ancora visto in campo?

Abbiamo cercato una squadra più giovane e dinamica, con mezzi fisici e mentalità vincente. Non stiamo centrando gli obiettivi e dobbiamo cambiare sul campo. Abbiamo costruito una squadra per De Rossi, ora in mano a Ranieri sono sicuro che siamo sulla strada giusta, che possa tirare il meglio fuori da questa squadra, dandoci più equilibrio.



GHISOLFI A SKY SPORT

Al di là dell’aspetto tecnico e tattico il gruppo è sembrato triste. Secondo lei Ranieri è riuscito a tirare su il morale della squadra?

“Sì, dobbiamo mantenere un’energia positiva. Ranieri ha chiesto di vestire questa maglia con fierezza e testa alta. A Trigoria da un paio di settimane sentiamo determinazione e concentrazione e oggi vedremo, spero, un nuovo volto per questa Roma”.