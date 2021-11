Ghana, possibile convocazione per Felix: la Roma ritiene che sia troppo presto

La crescita di Felix sembra inarrestabile e anche il Ghana se n’è accorto. La sua Nazionale potrebbe convocarlo per i prossimi impegni e addirittura anche per la Coppa d’Africa. Tutto questo trova l’opposizione della Roma che ritiene che sia troppo presto per il giocatore rispondere alla chiamata del Ghana perchè questo lo includerebbe nel giro della Nazionale maggiore. Inoltre, se dovesse andare, potrebbe anche partecipare alla competizione che si svolgerà a gennaio.

🇬🇭 Felix Afena-Gyan has been invited to the Black Stars squad. However;

❌ Roma feel it is too early in the 18-year old's development to have him fully committed to senior international football

❌ They fear that Felix may leave for the AFCON in January if he accepts the invite pic.twitter.com/VCpcsQeycS

