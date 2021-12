Ghana, Felix è nella lista dei pre-convocati per la Coppa d’Africa – FOTO

La Roma rischia di fare a meno di Felix per il mese di gennaio. L’attaccante, in rampa di lancio, è stato pre-convocato dal Ghana per la Coppa d’Africa. Il ct Milovan Rajevac dovrà tagliare qualche nome dal gruppo. Vedremo che cosa succederà col romanista che in precedenza ha già rinunciato alla Nazionale per continuare a fare esperienza sotto l’ala protettiva di Mourinho.

🇬🇭Black Stars Provisional Squad for Pre-AFCON camping in Qatar #BringBackTheLove pic.twitter.com/aLMrH2TbNp — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 21, 2021