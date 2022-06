Germania-Italia, Azzurri travolti 5-2. Cristante in campo per tutta la partita, da valutare le condizioni di Mancini

Tracollo dell’Italia che esce sconfitta con un pesante 5-2 contro la Germania nella quarta partita del girone di Nations League. Il c.t. degli Azzurri Roberto Mancini ha schierato titolari Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Gianluca Mancini, lasciando invece in panchina Lorenzo Pellegrini. Spinazzola ha lasciato il campo al 65′, al suo posto Dimarco. Mancini è stato sostituito al 78′ (subentrato Scamacca) dopo un problema al flessore della coscia sinistra. Tutta la partita in campo invece per Cristante.