L’Uzbekistan, oramai fuori dal Mondiale, è sceso in campo alle 15 contro la Georgia per una gara amichevole. Eldor Shomurodov, unico giallorosso in campo, è stato scelto dal tecnico Srečko Katanec nell’undici iniziale ed è rimasto in campo per 79′ nella sconfitta subita contro i georgiani: la sfida si è infatti conclusa 1-0 per i padroni di casa con il gol decisivo di Volkovi al 41′.