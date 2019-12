Gent, Ngadeu: “Sarà una doppia sfida difficile, ma abbiamo i mezzi per rendere arduo il compito della Roma. Dzeko è uno dei migliori attaccanti del mondo”

Michael Ngadeu, difensore del Gent, in vista dei sedicesimi di Europa League contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito calciomercato.it. Queste le sue parole:

Come ti trovi in Belgio? Sei migliorato da quando sei arrivato?

Qui a Gent mi sono ambientato molto bene, penso però di poter ancora migliorare da tutti i punti di vista.

Conosci la Serie A? Sei mai stati vicino ad un trasferimento in Italia?

Del campionato italiano conosco soprattutto la Juventus e posso dire che fino a questo punto della mia carriera non sono mai stato sul punto di trasferirmi in Italia.

Ai sedicesimi di Europa League ci sarà la Roma…

Sarà una doppia sfida difficile, ma abbiamo i mezzi per rendere arduo il compito della Roma. Non vedo l’ora di giocare queste due partite contro un avversario formidabile come Dzeko. Sfiderò uno dei migliori attaccanti del mondo e questo è uno dei motivi per cui sono così entusiasta.