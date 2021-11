Genoa, Shevchenko: “I ragazzi hanno dato tutto, sapevo che sarebbe stata difficile. Mourinho? Abbiamo parlato prima e dopo la gara”

Shevchenko, allenatore del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma per 2-0. Queste le sue parole:

SHEVCHENKO A DAZN

Il primo impatto se lo aspettava diversamente?

Io sapevo che era una partita molto difficile, ci mancavano tanti giocatori. I ragazzi hanno dato tutto oggi, c’era ordine, c’era organizzazione, però i cambi hanno fatto la differenza.

Conta di recuperare qualcuno in pochi giorni?

Purtroppo non abbiamo buone notizie su questo fronte, però abbiamo una settimana per preparare la partita e possiamo recuperare meglio.

Sapevi ci fosse tanto da lavorare, però quali sono le cose che vorresti mettere a posto?

Sicuramente oggi l’atteggiamento è stato fantastico e la compattezza è stata giusta. Sono stati bravi ad accorciare e chiudere lo specchio della porta. Hanno lottato tanto, quello che è mancato è stata la gestione, dobbiamo migliorare ancora, possiamo dare qualcosa di più in uscita e quando alziamo il baricentro, potevamo creare di più. Però è sempre l’inizio, dobbiamo lavorare e migliorare tanto.

E’ stata buona la prestazione di Pandev in quel ruolo oggi…

Abbiamo cercato di sfruttare le sue caratteristiche, lui è un giocatore molto veloce ma non ha ancora la confidenza. Oggi ha fatto tutto quello che gli ho chiesto e lo ha fatto bene.

Possiamo vedere il Genoa con la difesa a 4?

In questo momento possiamo giocare con questo modulo e abbiamo cercato di compattare i giocatori che abbiamo così, in questo modo. Secondo me oggi questa è stata la miglior scelta, poi in futuro vedremo.

Che campionato hai ritrovato, soprattutto per le squadra di bassa classifica?

Sicuramente ho visto che le squadre provano a costruire da dietro, a controllare il gioco, a uscire con il portiere. Di fronte a squadre forti come la Roma che ti possono aggredire non è facile. Ho visto molte partite e in questo il campionato italiano è cresciuto tanto.

Vi siete detti qualcosa con Mourinho?

Abbiamo parlato prima e dopo la partita. Abbiamo un ottimo rapporto.