Genoa-Roma, sono 24 i convocati di Fonseca. Out Dzeko e Carles Perez

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il Genoa. La novità più grande è l’esclusione di Edin Dzeko, out per aver contratto il Coronavirus. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Mirante, Pau Lopez, Farelli, Boer.

DIFENSORI

Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Milanese.

ATTACCANTI

Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Podgoreanu, Providence.