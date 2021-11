Genoa-Roma, Smalling convocato

Sembrava non dovesse farcela, invece c’è una sorpresa nei convocati. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, Chris Smalling, infatti, si è allenato con il gruppo ed è convocato per la sfida contro il Genoa in programma domani alle ore 20:45. L’inglese era fuori dai primi di ottobre quando riportò una lesione nella gara interna contro l’Empoli. Mourinho dunque ritrova il suo perno di difesa centrale, dopo aver perso Cristante e Villar a causa di positività da Covid-19.