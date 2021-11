Al 40′ di Genoa-Roma Irrati ha ammonito Jordan Veretout. Il calciatore francese era diffidato e salterà quindi la prossima partita, in programma domenica 28 novembre allo Stadio Olimpico contro il Torino. Delicata la situazione a centrocampo in vista della sfida contro i granata, dal momento che anche Cristante e Villar sono assenti in quanto positivi al Coronavirus.