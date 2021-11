L’attacco del Genoa per la partita contro la Roma sarà tutto da inventare. Dopo gli infortuni di Caicedo e Destro per Shevchenko arriva un’altra brutta notizia. E’ arrivato lo stop anche per Yayah Kallon che ha subito un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per qualche tempo. Davanti rimangono Pandev, che non ha i 90 minuti nelle gambe, ed Ekuban. Da non dimenticare la probabilissima assenza di Sirigu in porta.