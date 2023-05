Dopo il Frosinone, la classifica del campionato di Serie B ha decretato la seconda squadra a salire nella massima serie italiana. Il Genoa, allenato da Alberto Gilardino, dopo un anno dalla retrocessione, risale in A. Decisiva la vittoria per 2-1 sull’Ascoli ed il contemporaneo pareggio del Modena con il Bari per 1-1.