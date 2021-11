Terminata la pausa per le Nazionali, la Roma torna ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa, in programma domenica 21 novembre alle ore 20:45. Secondo quanto riporta la società rossoblù con una nota sul proprio sito, Domenico Criscito e Felipe Caicedo hanno dovuto fermarsi prima della fine della seduta di allenamento odierna, accusando entrambi un fastidio muscolare. La diagnosi verrà resa nota dopo gli esami strumentali già previsti per le prossime ore.